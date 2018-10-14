Олег Флегонтов: "Пока не можем купить авиабилеты, чтобы долететь в Махачкалу на матч с ЦСКА"

Генеральный директор "Анжи" Олег Флегонтов сообщил "СЭ", что у команды пока нет денег на авиаперелет до Махачкалы на домашний матч с ЦСКА 19 октября.

Сейчас подопечные Магомеда Адиева базируются в Подольске. Ранее футболисты заявили, что не выйдут на игру с армейцами, если им не начнут гасить долги по зарплате. Задолженность в среднем составляет 4 месяца.

– Вы просили ЦСКА поменяться кругами и провести ближайший матч в Москве. Получили ответ?

– Мы очень благодарны нашим коллегам из ЦСКА. Они дали добро на обмен кругами, вошли в наше положение. Затем мы обратились в лигу. РПЛ отказала, не найдя оснований для переноса.

– Вон даже как…

– Да. Игра состоится в Каспийске. У нас нет никакой обиды на РПЛ. Лига действует в соответствии с регламентом. Календарь – это святое.

– Но ведь вы просили обменяться кругами, так как у клуба нет лишних денег на авиабилеты. Как доберетесь до Махачкалы?

– Вот это пока вопрос… О чем ведь и весь разговор. Если честно, на данный момент (на момент нашего с вами разговора) очень серьезная проблема с приобретением авиабилетов. Нет финансов…

– Билеты еще не купили?

– До сих пор не купили. Есть большие проблемы, сложности… (Виталий Айрапетов)