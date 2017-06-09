Олег Флегонтов: "Нового тренера у "СКА-Хабаровска" не будет"

Генеральный директор "СКА-Хабаровска" Олег Флегонтов сообщил, что Алексей Поддубский останется на посту главного тренера. Хабаровский клуб по итогам завершившегося сезона впервые в истории вышел в премьер-лигу.

- Нового тренера у "СКА-Хабаровска" не будет, - цитирует "Р-Спорт" Флегонтова. - Попечительский совет клуба принял решение назначить Алексея Николаевича Поддубского главным тренером, я как гендиректор это решение исполняю. Алексей Николаевич у нас главный тренер. Селекция любит тишину, но усиление у клуба будет. Мы прекрасно понимаем, что уровень РФПЛ – это не уровень ФНЛ, и нам надо усилиться. Задача на сезон – сохранить место в РФПЛ, на первом этапе цель сохранить команду в РФПЛ без стыковых матчей.