"Обля..." Отгадаете слово целиком? ЦСКА анонсировал трансфер Облякова

ЦСКА оригинально анонсировал переход из "Уфы" полузащитника Ивана Облякова. Как ранее сообщал "СЭ", сумма сделки составит около 4 миллионов евро, а контракт будет заключен на 5 лет.

На коллаже главный тренер армейцев Виктор Гончаренко изображен с усами, в роли ведущего передачи "Поле чудес" Леонида Якубовича. На "табло" открыты четыре первые буквы из семи в фамилии "Обляков".

Наш сериал #трансферыЦСКА2018 подходит к концу, остался финальный эпизод!



Отгадаете слово целиком? 😉 pic.twitter.com/JnArX0R4Qh – ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 31 августа 2018 г.

Стоит отметить, что коллаж у армейцев сделан с ошибкой - на табло открыта буква "о", но в фамилии "Обляков" их две, поэтому должна быть открыта и предпоследняя.

Таблица переходов РПЛ //

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