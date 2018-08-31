20:40 | Футбол — РПЛ

"Обля..." Отгадаете слово целиком? ЦСКА анонсировал трансфер Облякова


ЦСКА оригинально анонсировал переход из "Уфы" полузащитника Ивана Облякова. Как ранее сообщал "СЭ", сумма сделки составит около 4 миллионов евро, а контракт будет заключен на 5 лет. 

На коллаже главный тренер армейцев Виктор Гончаренко изображен с усами, в роли ведущего передачи "Поле чудес" Леонида Якубовича. На "табло" открыты четыре первые буквы из семи в фамилии "Обляков".

Стоит отметить, что коллаж у армейцев сделан с ошибкой - на табло открыта буква "о", но в фамилии "Обляков" их две, поэтому должна быть открыта и предпоследняя.

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