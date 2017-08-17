18:18 | Футбол — РФПЛ

Ньянг пройдет медосмотр для "Спартака"

Мбай НЬЯНГ в скором времени станет игроком "Спартака". Фото REUTERS
Мбай НЬЯНГ в скором времени станет игроком "Спартака". Фото REUTERS
26

Нападающий "Милана" М'Бай Ньянг в скором времени станет игроком "Спартака". По информации "СЭ", медицинское обследование состоится в ближайшие дни.

При этом итальянский журналист Джанлука Ди Марицио на своем сайте утверждает, что 22-летний игрок должен пройти осмотр уже завтра, после чего подпишет контракт. По информации источника, сумма трансфера составит около 18 миллионов евро. Игроку будет предложен четырехлетний контракт с зарплатой в 3 миллиона евро за сезон, что в 2 раза выше его нынешней зарплаты.

Прошлый сезон Ньянг начинал в Италии, а зимой перебрался на правах аренды в "Уотфорд". На счету форварда в минувшем сезоне 2 гола и 2 голевые передачи в 16 матчах чемпионата Англии, а также 3 гола и 3 голевые передачи в 18 матчах чемпионата Италии.

Ньянг: вундеркинд и стритрейсер. "Спартаку" нужен нападающий или автогонщик?

26
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (26)
Войти, чтобы оставить комментарий

NapoliFC

Не состоится трансфер. И думаю Ньянг даже не знает, что его покупает Спартак.

19:23

Raketa80s

Видел его впечатление завораживающее фактурой на Джорджа Веа похож.Техничный резкий с длинными ногами в копилку Рфпл точно войдет.Думаю трансфер состоится раз СЭ инфа.

19:21

баламошка

Lieblingsfussballspieler Cкоро Чмортаг станет совсем чёрный////////////Скоро аргентинские латиносы перечпокают всех питерских жаб)

19:20

Spart85

только внешне похож ))) он техничней людоеда но забивать меньше будет создавать должен много в подыгрыше

19:19

Lieblingsfussballspieler

Cкоро Чмортаг станет совсем чёрный.

19:17

sava_

Чем то на людоеда похож,тот то играл не так уж и плохо

19:16

Spart85

в европе по потенцеалу он дриуси точно превосходит так то для нашего чампа топ но характер у него ж.....а!

19:16

Островзаячий

Всё нормально. Соответствует стилю работы Спартака. Барриос не играл в Китае полгода. Пришел в Спартак с зарплатой 3 миллиона евро. Получил травму и потихонечку свалил.

19:14

Mad Butcher

Смотрю здесь в футболе мало кто разбирается Для РФПЛ абсооютный топ

19:13

RusLD

Мне интересно кого же из потрясающих игроков Зиня купил за 7-14 млн??? Дриусси, Паредес сильно за 20 млн, Маммана - 16 млн... или может эо чудо хавбек из Атлетико, который пока полный 0!!! А 18 млн адекватная цена, как сказал Конте недавно, посредственного игрока теперь только за 50 лямов можно купить. Вот и весь расчет!

19:11

баламошка

Производственник чем то на Спартака из книжки похож,такой же злобный///////////А ты типо читал?... А ты типо читать умеешь? С каких пор бомжи обзавелись письменностью?

19:10

serzheo

Чо, в полку бестолковых масаев прибыло? ))

19:07

Производственник

чем то на Спартака из книжки похож,такой же злобный

19:05

Spart85

он не центр форвард он скорее промес или оттянутый нап

19:02

Spart85

Кто сомневается посмотрите игру бавария милан (недавно товарняк был) нормуль игрок нашим инвалидам вообще и не снилось

19:01

Гарик "внук Наташи" Попов

Странно всё это.Хотя надо посмотреть,у Карреры может и заиграет. А где защитники?

18:59

kobretti75

лишь бы чо купить?

18:58

tusar-67

SEREGA47-в этом и есть весь тайный "смысл" Спартака и мы его очень "уважаем"!!!

18:57

andreichf

Чеэтозаотмывбабла? Как нап забивший 2 мяча за сезон может стоит 18 млн и получать зарплату 3 млн. Не, ну если бы был российский паспорт , то мог бы и 3,3 и даже 4 попросить, а так....

18:46

super_bear

Понятно, Спартак идет по пути лучшая защита это нападение. Что ж , неплохой выбор..

18:42

SEREGA47

Селекционная работа действительно на высоте. Зенит покупает игроков за 7-14 млн и они впорядке, а Спартак уговаривает рядового бразильца за 25 млн, и берет "нападающего" который забивает как Зе 5 мячей за сезон.

18:41

tusar-67

Valery917rus-достойная замена ЗЕниту Луишу!!!

18:41

Ganik

Valery917rus а кто сказал, что он форвард? Он играл левого вингера и на позиции Глушакова.

18:32

баламошка

Пора Лёньке разгонять селекционный отдел. До чего дожили?! Всё напутали и вместо Обамеянга купили какого-то Ньянга!

18:30

Valery917rus

офигенный форвард - 2 гола в 16 матчах))

18:26

Ganik

Урааа, топчик!)))

18:26