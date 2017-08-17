Ньянг пройдет медосмотр для "Спартака"

Нападающий "Милана" М'Бай Ньянг в скором времени станет игроком "Спартака". По информации "СЭ", медицинское обследование состоится в ближайшие дни.
При этом итальянский журналист Джанлука Ди Марицио на своем сайте утверждает, что 22-летний игрок должен пройти осмотр уже завтра, после чего подпишет контракт. По информации источника, сумма трансфера составит около 18 миллионов евро. Игроку будет предложен четырехлетний контракт с зарплатой в 3 миллиона евро за сезон, что в 2 раза выше его нынешней зарплаты.
Прошлый сезон Ньянг начинал в Италии, а зимой перебрался на правах аренды в "Уотфорд". На счету форварда в минувшем сезоне 2 гола и 2 голевые передачи в 16 матчах чемпионата Англии, а также 3 гола и 3 голевые передачи в 18 матчах чемпионата Италии.
Ньянг: вундеркинд и стритрейсер. "Спартаку" нужен нападающий или автогонщик?
NapoliFC
Не состоится трансфер. И думаю Ньянг даже не знает, что его покупает Спартак.
19:23
Raketa80s
Видел его впечатление завораживающее фактурой на Джорджа Веа похож.Техничный резкий с длинными ногами в копилку Рфпл точно войдет.Думаю трансфер состоится раз СЭ инфа.
19:21
баламошка
Lieblingsfussballspieler Cкоро Чмортаг станет совсем чёрный////////////Скоро аргентинские латиносы перечпокают всех питерских жаб)
19:20
Spart85
только внешне похож ))) он техничней людоеда но забивать меньше будет создавать должен много в подыгрыше
19:19
Lieblingsfussballspieler
Cкоро Чмортаг станет совсем чёрный.
19:17
sava_
Чем то на людоеда похож,тот то играл не так уж и плохо
19:16
Spart85
в европе по потенцеалу он дриуси точно превосходит так то для нашего чампа топ но характер у него ж.....а!
19:16
Островзаячий
Всё нормально. Соответствует стилю работы Спартака. Барриос не играл в Китае полгода. Пришел в Спартак с зарплатой 3 миллиона евро. Получил травму и потихонечку свалил.
19:14
Mad Butcher
Смотрю здесь в футболе мало кто разбирается Для РФПЛ абсооютный топ
19:13
RusLD
Мне интересно кого же из потрясающих игроков Зиня купил за 7-14 млн??? Дриусси, Паредес сильно за 20 млн, Маммана - 16 млн... или может эо чудо хавбек из Атлетико, который пока полный 0!!! А 18 млн адекватная цена, как сказал Конте недавно, посредственного игрока теперь только за 50 лямов можно купить. Вот и весь расчет!
19:11
баламошка
Производственник чем то на Спартака из книжки похож,такой же злобный///////////А ты типо читал?... А ты типо читать умеешь? С каких пор бомжи обзавелись письменностью?
19:10
serzheo
Чо, в полку бестолковых масаев прибыло? ))
19:07
Производственник
чем то на Спартака из книжки похож,такой же злобный
19:05
Spart85
он не центр форвард он скорее промес или оттянутый нап
19:02
Spart85
Кто сомневается посмотрите игру бавария милан (недавно товарняк был) нормуль игрок нашим инвалидам вообще и не снилось
19:01
Гарик "внук Наташи" Попов
Странно всё это.Хотя надо посмотреть,у Карреры может и заиграет. А где защитники?
18:59
kobretti75
лишь бы чо купить?
18:58
tusar-67
SEREGA47-в этом и есть весь тайный "смысл" Спартака и мы его очень "уважаем"!!!
18:57
andreichf
Чеэтозаотмывбабла? Как нап забивший 2 мяча за сезон может стоит 18 млн и получать зарплату 3 млн. Не, ну если бы был российский паспорт , то мог бы и 3,3 и даже 4 попросить, а так....
18:46
super_bear
Понятно, Спартак идет по пути лучшая защита это нападение. Что ж , неплохой выбор..
18:42
SEREGA47
Селекционная работа действительно на высоте. Зенит покупает игроков за 7-14 млн и они впорядке, а Спартак уговаривает рядового бразильца за 25 млн, и берет "нападающего" который забивает как Зе 5 мячей за сезон.
18:41
tusar-67
Valery917rus-достойная замена ЗЕниту Луишу!!!
18:41
Ganik
Valery917rus а кто сказал, что он форвард? Он играл левого вингера и на позиции Глушакова.
18:32
баламошка
Пора Лёньке разгонять селекционный отдел. До чего дожили?! Всё напутали и вместо Обамеянга купили какого-то Ньянга!
18:30
Valery917rus
офигенный форвард - 2 гола в 16 матчах))
18:26
Ganik
Урааа, топчик!)))
18:26