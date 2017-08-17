Ньянг пройдет медосмотр для "Спартака"

Нападающий "Милана" М'Бай Ньянг в скором времени станет игроком "Спартака". По информации "СЭ", медицинское обследование состоится в ближайшие дни.

При этом итальянский журналист Джанлука Ди Марицио на своем сайте утверждает, что 22-летний игрок должен пройти осмотр уже завтра, после чего подпишет контракт. По информации источника, сумма трансфера составит около 18 миллионов евро. Игроку будет предложен четырехлетний контракт с зарплатой в 3 миллиона евро за сезон, что в 2 раза выше его нынешней зарплаты.

Прошлый сезон Ньянг начинал в Италии, а зимой перебрался на правах аренды в "Уотфорд". На счету форварда в минувшем сезоне 2 гола и 2 голевые передачи в 16 матчах чемпионата Англии, а также 3 гола и 3 голевые передачи в 18 матчах чемпионата Италии.

Ньянг: вундеркинд и стритрейсер. "Спартаку" нужен нападающий или автогонщик?