16:23 | Футбол — РПЛ

Нобоа встретится с болельщиками перед матчем "Зенит" - "Краснодар"

Обсудить
0

Полузащитник "Зенита"  Кристиан Нобоа перед матчем 10-го тура РПЛ против "Краснодара" проведет автограф-сессию на стадионе "Санкт-Петербург", информирует официальный сайт сине-бело-голубых.

Напоминм, 33-летний эквадорец 24 августа был прооперирован в связи с травмой передней крестообразной связки правого коленного сустава.

"Зенит" занимает 1-е место в РПЛ после 9 туров, имея в активе 22 очка.

Зенит - Краснодар

Все о чемпионате России - здесь

 

Опрос

Кто выиграет чемпионат России-2018/19?
Обсудить
голосовать

Дополнительная информация

https://fc-zenit.ru/news/2018-10-05-kristian-noboa-vstretitsya-s-bolelshchikami-na-stadione-sankt-peterburg.htm

Обсудить
0
Загрузка...
Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 10-й тур. "Зенит" - "Краснодар", ЦСКА - "Локо" и другие игры
Материалы других СМИ
Загрузка...