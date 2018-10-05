Нобоа встретится с болельщиками перед матчем "Зенит" - "Краснодар"

Полузащитник "Зенита" Кристиан Нобоа перед матчем 10-го тура РПЛ против "Краснодара" проведет автограф-сессию на стадионе "Санкт-Петербург", информирует официальный сайт сине-бело-голубых.

Напоминм, 33-летний эквадорец 24 августа был прооперирован в связи с травмой передней крестообразной связки правого коленного сустава.

"Зенит" занимает 1-е место в РПЛ после 9 туров, имея в активе 22 очка.

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