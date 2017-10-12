Невио Скала: "Федун – необыкновенный человек"

Бывший тренер "Спартака" Невио Скала поделился мнением о владельце красно-белых Леониде Федуне. По словам итальянского наставника, это полностью заинтересованный в делах клуба руководитель, однако ему приходится делегировать обязательства другим людям.
- Федун – необыкновенный человек. Он проделал огромную работу вместе с Массимо Каррерой, - цитирует Скалу itasportpress.it. - Однако он никогда не был настолько близок к команде, так как у него есть другие обязательства. В этом отношении он достиг предела и ему приходится делегировать задачи другим людям, которые часто не могли с ними справиться. Федун в определенной степени обособлен, поэтому, когда сотрудники клуба не справляются, возникают проблемы. Перед тем, как я покинул Москву, я говорил с Федуном и смотрел ему прямо в глаза. Главное, что я могу сказать: Федун имеет прямое отношение к происходящему в клубе.
poxi48
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17:43
avalnus
Недавно наткнулся на блог мужика который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров. Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com
17:38
Millwall82
"Олигарх с IQ дебила"(c)
17:16