Невио Скала: "Федун – необыкновенный человек"

Бывший тренер "Спартака" Невио Скала поделился мнением о владельце красно-белых Леониде Федуне. По словам итальянского наставника, это полностью заинтересованный в делах клуба руководитель, однако ему приходится делегировать обязательства другим людям.

- Федун – необыкновенный человек. Он проделал огромную работу вместе с Массимо Каррерой, - цитирует Скалу itasportpress.it. - Однако он никогда не был настолько близок к команде, так как у него есть другие обязательства. В этом отношении он достиг предела и ему приходится делегировать задачи другим людям, которые часто не могли с ними справиться. Федун в определенной степени обособлен, поэтому, когда сотрудники клуба не справляются, возникают проблемы. Перед тем, как я покинул Москву, я говорил с Федуном и смотрел ему прямо в глаза. Главное, что я могу сказать: Федун имеет прямое отношение к происходящему в клубе.