Назаров через четверостишье сделал прогноз на итог чемпионата России

Известный актер Дмитрий Назаров, болеющий за "Спартак", в своем Инстаграме опубликовал четверостишье. По мнению артиста, красно-белые в чемпионате России займут второе место. На фото Назаров стоит вместе с известными болельщиками "Локомотива", ЦСКА и "Зенита" - Сергеем Светлаковым, Андреем Кайковым и Михаилом Боярским.
"Какие правильные лица,
Лежит на каждом Божий дар!
Вот так и встанем мы в таблице,
А пятым будет "Краснодар", - написал Назаров.
- Локомотив М (футбол)
- Зенит СПб
- ЦСКА (футбол)
- Спартак (футбол)
- Михаил Боярский
- Сергей Светлаков
- Кайков
- Дмитрий Назаров