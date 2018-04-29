Назаров через четверостишье сделал прогноз на итог чемпионата России

Известный актер Дмитрий Назаров, болеющий за "Спартак", в своем Инстаграме опубликовал четверостишье. По мнению артиста, красно-белые в чемпионате России займут второе место. На фото Назаров стоит вместе с известными болельщиками "Локомотива", ЦСКА и "Зенита" - Сергеем Светлаковым, Андреем Кайковым и Михаилом Боярским.

"Какие правильные лица,

Лежит на каждом Божий дар!

Вот так и встанем мы в таблице,

А пятым будет "Краснодар", - написал Назаров.