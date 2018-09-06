На фото компании Глушакова есть будущий тренер "Спартака". Угадайте, кто он

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков в своем Инстаграме опубликовал фотографию со встречи с друзьями в бане. Хавбек отметил, что на фото находится будущий тренер красно-белых.

- Банька лечит! С друзьями разных поколений. С кем-то ел из одной тарелки пельмени в ФК "Ника", другие - легенды ростовского футбола, а еще на фото - будущие тренеры "Лацио", "Барселоны" и "Спартака". Цените друзей - это самое важное в жизни! - написал Глушаков.

Ранее Глушаков демонстрировал фотографии, сделанные во время обучения в Высшей школе тренеров.

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