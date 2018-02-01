Муса - о Вернблуме: "Смотрел и думал: "что происходит, что он делает в нападении?!"

Нападающий Ахмед Муса, вернувшийся на этой неделе в ЦСКА, в интервью клубной пресс-службе рассказал о том, что Понтус Вернблум хорошо показал себя в роли форварда. По его словам, он не испытает проблем в связи с тем, что главным тренером теперь является Виктор Гончаренко. Напомним, что Муса покинул ЦСКА, когда команду возглавлял Леонид Слуцкий.

– Видели, что ребята из команды записали вам видеообращение?

– Да, я видел этот ролик, и он мне очень понравился. Понтус был забавен! Я принимаю от него эстафету, буду отдавать все силы!

– Как думаете, он хорошо справился с обязанностями нападающего?

– Я видел несколько игр и думал: "что происходит, что он делает в нападении?!" (смеётся.) Но Понтус забил несколько важных голов. Думаю, он был очень хорош в этой роли.

– ЦСКА отстает от "Локомотива" на 10 очков. Как думаете, еще поборетесь за титул?

– Помню, что один раз у нас было похожее отставание, но мы его отыграли и выиграли чемпионство. Будет тяжело, но надо просто напряженно работать, а в конце сезона посмотрим, на каком месте окажемся.

– Есть предположения, как тренеры будут использовать вас на поле? Для вас существенна разница – играть нападающего или вингера?

– Для меня нет никакой разницы. Я уже работал с этим тренером, он знает, где использовать меня наилучшим образом, я не незнакомец для него.

– Скучали по жестким шуткам братьев Березуцких?

– Когда ехал сюда, понимал, что они меня просто уничтожат всевозможными шутками! Но я привык и даже скучал по этим шуткам.

– Скоро предстоит товарищеская игра с "Норшелланом". Как считаете, готовы сыграть в ней, или появитесь на поле чуть позже?

– Я буду рад сыграть, если тренер решит выпустить меня. Это позволит мне ещё быстрее сыграться с командой.