Молодежка "Краснодара" обыграла "Локомотив" и укрепила лидерство в турнире

"Краснодар" выиграл у "Локомотива" в рамках 28-го тура первенства молодежных команд чемпионата России со счетом 3:2. Счет открыли хозяева поля, на восьмой минуте гол забил форвард команды Магомед-Шапи Сулейманов.

"Краснодар" занимает первую строчку турнирной таблицы чемпионата среди молодежных команд, имея в активе 65 очков. Следом за ним идет ЦСКА, набравший 60 очков. На третьей строчке "Динамо" (51).

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28-й тур

"Краснодар" – "Локомотив" (Москва) – 3:2 (2:2)

Голы: Сулейманов, 8 (0:1). Халназаров, 19 (1:1). Миронов, 38 – с пенальти (1:2). Уткин, 44 (2:2). Халназаров, 56 (3:2).

Предупреждение: Голубев, 27.

Удаление: Голубев (Краснодар – мол.), 83.

Судья: Катайкин (Самара).

29 апреля. Краснодар. Стадион "ЦПР ФК Краснодар".

Молодежные команды. Турнирная таблица