Мигель Данни: "В мире есть лишь два клуба, куда я готов был вернуться, не мешкая – "Маритиму" и "Зенит"

Экс-полузащитник "Зенита" и "Славии" Мигель Данни, выступающий сейчас в португальском "Маритиму", в интервью "СЭ" рассказал о том, что надеялся получить предложение от санкт-петербурского клуба. По его словам, в мире есть лишь два клуба, куда он готов был вернуться, не мешкая – "Маритиму" и "Зенит".

– Вы провели один сезон в "Славии". Как он прошел?

– Хорошо, мне понравился местный чемпионат, люди в Чехии, культура. Семья была всем довольна.

– Почему летом вы расторгли соглашение с чешским клубом?

– У меня был впереди еще один год по контракту, но появился вариант с "Маритиму", и я понял, что буду счастлив и в эмоциональном плане – потому что вернусь домой, и в профессиональном – потому что буду помогать родной команде.

– Задумались тогда хоть на мгновение о возвращении в "Зенит"?

– Конечно! Много думал об этом. Всегда говорил и повторюсь: в мире есть лишь два клуба, куда я готов был вернуться, не мешкая – "Маритиму" и "Зенит". Я очень надеялся, что поступит предложение из Петербурга, не шучу – ждал и ждал, а его все не было. Зато оно поступило из "Маритиму" – и я дал согласие.

– Значит, никто из петербургского клуба не связывался с вами в тот момент?

– Примерно в то же время Семак, с которым мы долго играли вместе, стал главным тренером "Зенита", и я позвонил ему, чтобы поздравить, пожелать удачи и сказать, что всегда буду поддерживать его. Но мы говорили только о его назначении и ни о чем больше. Никто специально не обращался ко мне и не звал обратно, но это футбол, в этом нет ничего страшного. Я все так же бережно храню "Зенит" в своем сердце и остаюсь его преданным фанатом.

– Как изменилась команда после ухода Манчини и прихода Семака?

– Очень сильно, в первую очередь – ментально. Пришел тренер, которого все вокруг уважают и заслуженно – Семак проделал фантастическую работу в "Уфе", а теперь меняет восприятие игроков "Зенита". И видно, что дела идут гораздо лучше, чем в прошлом сезоне – каждый футболист стремится соответствовать статусу игрока лучшего клуба России.

Данни: "Ждал предложения от "Зенита". Летом звонил Семаку"