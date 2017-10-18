Меры безопасности на матчах РФПЛ усилены после участившихся звонков о минировании

Директор РФПЛ по безопасности Александр Мейтин сообщил, что премьер-лига усилила меры по обеспечению порядка на стадионах в связи с разрастанием террористической угрозы. С середины прошлого месяца в власти российских городов получают звонки о минировании образовательных учреждений, торговых центров и административных зданий.

- Мы давно понимали возможность таких угроз, - цитирует ТАСС Мейтина. - Террористические акты и попытки их совершения, происходящие в мире, заставили нас существенно усилить работу по обеспечению безопасности на футбольных стадионах.

Профилактические меры перечислены в ряде нормативных документов, предусматривающих обязательные организационные, инженерно-технические и правовые меры. Эти меры реализуются клубами, стадионами и государственными органами, отвечающими за обеспечение безопасности, их перечисление займет не одну страницу. Их исполнение гарантирует защищенность футбольных арен и находящихся там зрителей до, во время и после матчей.

В обязательном порядке проводятся специальная подготовка и предматчевые инструктажи по антитеррористической защищенности. За последние годы значительно вырос профессиональный уровень контролеров-распорядителей, все они имеют соответствующие сертификаты. РФС, РФПЛ и другие профессиональные лиги уделяют большое внимание этой работе.

Решение о возможной эвакуации болельщиков со стадиона? Его должен принять клуб - это определено в "Правилах обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований", утвержденных Постановлением правительства в апреле 2014 года".

В августе этого года, в день матча 5-го тура чемпионата России "Спартак" - "Арсенал" поступил звонок о минировании стадиона "Открытие-Арена". Телефонный хулиган был оперативно задержан. Матч прошел в установленное время.