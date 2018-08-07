Матч "Рубин" - "Зенит" обслужит Вилков, Карасев рассудит "Ростов" и "Крылья"

РФС обявил судейские назначения на матчи 3-го тура чемпионата России. Одну из центральных игр между "Рубином" и "Зенитом" обслужит Михаил Вилков из Нижнего Новгорода.

10 августа, пятница

"Урал" - "Динамо" - Николай Волошин (Смоленск)

11 августа, суббота

"Енисей" - ЦСКА - Роман Галимов (Улан-Удэ)

"Спартак" - "Анжи" - Кирилл Левников (Санкт-Петербург)

"Ростов" - "Крылья Советов" - Сергей Карасев (Москва)

12 августа, воскресенье

"Оренбург" - "Локомотив" - Сергей Иванов (Ростов-на-Дону)

"Арсенал" - "Ахмат" - Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург)

13 августа, понедельник

"Рубин" - "Зенит" - Михаил Вилков (Нижний Новгород)