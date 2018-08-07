Матч "Рубин" - "Зенит" обслужит Вилков, Карасев рассудит "Ростов" и "Крылья"

РФС обявил судейские назначения на матчи 3-го тура чемпионата России. Одну из центральных игр между "Рубином" и "Зенитом" обслужит Михаил Вилков из Нижнего Новгорода.
10 августа, пятница
"Урал" - "Динамо" - Николай Волошин (Смоленск)
11 августа, суббота
"Енисей" - ЦСКА - Роман Галимов (Улан-Удэ)
"Спартак" - "Анжи" - Кирилл Левников (Санкт-Петербург)
"Ростов" - "Крылья Советов" - Сергей Карасев (Москва)
12 августа, воскресенье
"Оренбург" - "Локомотив" - Сергей Иванов (Ростов-на-Дону)
"Арсенал" - "Ахмат" - Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург)
13 августа, понедельник
Дополнительная информация
- Рубин
- Крылья Советов См
- Ахмат (футбол)
- Ростов
- Анжи
- Сергей Карасев (судья)
- Локомотив М (футбол)
- Зенит Санкт-Петербург
- ЦСКА (футбол)
- Спартак (футбол)
- Динамо Москва (футбол)
- Енисей (Футбол)
- Урал Ек
- Михаил Вилков
- Оренбург (футбол)
- Арсенал Тула
- Сергей Лапочкин-мл. (судья)
- Сергей Иванов-мл. (судья)
- Кирилл Левников
- Роман Галимов (судья)
- Николай Волошин (судья)