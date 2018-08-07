20:52 | Футбол — РПЛ

Матч "Рубин" - "Зенит" обслужит Вилков, Карасев рассудит "Ростов" и "Крылья"


РФС обявил судейские назначения на матчи 3-го тура чемпионата России. Одну из центральных игр между "Рубином" и "Зенитом" обслужит Михаил Вилков из Нижнего Новгорода. 

10 августа, пятница

"Урал" - "Динамо"Николай Волошин (Смоленск)

11 августа, суббота

"Енисей" - ЦСКАРоман Галимов (Улан-Удэ)

"Спартак" - "Анжи"Кирилл Левников (Санкт-Петербург)

"Ростов" - "Крылья Советов"Сергей Карасев (Москва)

12 августа, воскресенье

"Оренбург" - "Локомотив" -  Сергей Иванов (Ростов-на-Дону)

"Арсенал" - "Ахмат"Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург)

13 августа, понедельник 

"Рубин" - "Зенит" - Михаил Вилков (Нижний Новгород)

Дополнительная информация

https://www.rfs.ru/news/207644

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 3-й тур
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