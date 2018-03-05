Матч 22-го тура "Амкар" – "Арсенал" пройдет не в Перми

Матч 22-го тура чемпионата России между "Амкаром" и "Арсеналом" не состоится в Перми. Об этом сообщает пресс-служба туляков со ссылкой на исполнительного директора "Амкара" Дениса Маслова.

Отмечается, что о месте проведения встречи будет сообщено в ближайшее время.

Встреча "Амкар" – "Арсенал" должна пройти 9 марта, она начнется в 17.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.

После 21 тура "Амкар" занимает 14-е место в турнирной таблице РФПЛ, "Арсенал" идет на 7-й строчке.