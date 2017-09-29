Массимо Каррера: "Зобнин? Может, пара недель осталась"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в преддверии матча 12-го тура чемпионата России против "Урала" рассказал о состоянии здоровья полузащитника Романа Зобнина. По словам наставника, возможно, до его возвращения в общую группу осталось пара недель, передает корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ.

– Зобнин выложил видео, где намекает, что скоро вернется. Когда его ждать?

– Жду новостей от наших докторов. Жду новостей от докторов, когда его можно возвращать в общую группу. Разговаривал пару недель назад с Ромой, он предполагал, что на тот момент через месяц мог бы вернуться в общую группу. Может, как раз эта пара недель и осталась. Но я не доверяю словам сейчас. Поверю, когда увижу его в команде уже.

– Доктор клиники, где оперировался Зобнин, говорил, что уже в начале октября он может присоединиться. Что-то пошло не так?

– Скоро начнется октябрь – вот и посмотрим.

Матч "Спартак" - "Урал" пройдет в субботу, 30 сентября, и начнется в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.