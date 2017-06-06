Массимо Каррера: "Все мои мысли были связаны со "Спартаком"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в интервью "СЭ" заявил, что рад продлению контракта с клубом и отметил, что успех в прошлом сезоне нужно забыть. Напомним, что новое соглашение с итальянским специалистом рассчитано до 31 мая 2019 года.

– А теперь – ваше мнение о продлении соглашения со "Спартаком".

– Рад, что это случилось: я этого хотел, потому что мои мысли связаны именно с этим клубом, - сказал Каррера. - Мы добились серьезного успеха в прошлом чемпионате, но это уже история. Теперь нужно готовиться к новому – и очень трудному – сезону. Тем более, старт уже совсем скоро. В конце этой недели игроки выйдут из отпуска и пройдут медосмотр, а на следующей начнем тренировки на базе в Тарасовке.

Полное интервью Массимо Карреры