Массимо Каррера: "Трагедия Пилипчука несравнима с проигранным матчем"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера отметил, что трагедия в семье его ассистента Романа Пилипчука несравнима с неудачами красно-белых. По словам итальянского наставника, личность и здравые принципы - превыше всего. Напомним, что Пилипчук не так давно потерял дочь.

– Могла ли трагедия Романа Пилипчука повлиять на результат команды? Допускаю, что такая ситуация может сказаться на команде больше, чем что-то еще, - цитирует карреру чемпионат. - В такие моменты нет желания смеяться, шутить. Роман показал себя настоящим профессионалом, ежедневно выполнял свою работу, не сломался. Это огромная трагедия, которую нельзя сравнить с проигранным матчем. Я поблагодарил его за то, что он был с командой даже в тот безумно сложный для него момент.

На некоторое время Пилипчук уезжал, и я спокойно его отпустил. Всегда говорил, что личность превыше всего – это несравнимо с какой-то игрой. Я не такой ***дак, как многие думают – я честный человек со здравыми принципами.