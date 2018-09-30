Массимо Каррера: "Порой надо принимать поражения"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера сказал, что команда не должна стыдиться за поражение в матче с "Ростовом" (0:1).

- Знаете, зачем приехал Терри?

- Нет, я не знаю.

- В итальянском языке ест слово стыд?

- Нам надо стыдиться, потому что мы проиграли? Мы работаем ради побед, но не всегда получается побеждать. Порой надо принимать поражения.

- Но это не для "Спартака"!

- Мы стараемся выходить на поле, чтобы побеждать. Порой получается, порой - нет. Я считаю, что стыдиться нужно команде, которая не выкладывается. Но я не могу жаловаться на труд команды сегодня. Так что я считаю, что слово стыд здесь неуместно.

- Выпуская Попова, вы считали, что он может перевернуть игру?

- Он мог перевернуть игру. Потому что около штрафной были пространства. У Ивелина хороший удар, я думал, он сможет решить момент. Иначе бы он не выходил на поле.

- Вы знали, что "Зенит" потерял очки?

- Я знал, я смотрел этот матч. Но другие команды меня не интересуют. Я должен решать проблемы, которые есть в моей команде. (Александр Рогулев)

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