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Маркизио и Семак тепло поприветствовали друг друга

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Сегодня, 9 сентября, новичок "Зенита" Клаудио Маркизио посетил тренировочный центр сине-бело-голубых. Там у него состоялась очень теплая встреча с главным тренером команды Сергеем Семаком.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от zenit_spb (@zenit_spb) 9 Сен 2018 в 1:40 PDT

Позднее в воскресенье "Зенит" на стадионе "Санкт-Петербург" проведет товаришеский матч против "Кайрата". Встреча начнется в 18.00 по московскому времени. Перед началом игры состоится презентация Маркизио в качестве новичка "Зенита".

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