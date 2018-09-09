Маркизио и Семак тепло поприветствовали друг друга

Сегодня, 9 сентября, новичок "Зенита" Клаудио Маркизио посетил тренировочный центр сине-бело-голубых. Там у него состоялась очень теплая встреча с главным тренером команды Сергеем Семаком.

Клаудио Маркизио прибыл в "Газпром"-тренировочный центр!



Репортаж о первой тренировке полузащитника в составе сине-бело-голубых – в ближайшее время на "Зенит-ТВ"!#МаркизиоВЗените #MarchisioIsZenit pic.twitter.com/aOd5wnC00t – ФК "Зенит"🌊 (@zenit_spb) 9 сентября 2018 г.

Позднее в воскресенье "Зенит" на стадионе "Санкт-Петербург" проведет товаришеский матч против "Кайрата". Встреча начнется в 18.00 по московскому времени. Перед началом игры состоится презентация Маркизио в качестве новичка "Зенита".