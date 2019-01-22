"Манчестер Юнайтед" следит за нападающим ПСВ, которым интересовался ЦСКА

ЦСКА интересовался нападающим ПСВ Стевеном Бергвейном, утверждает telegraaf.nl. Сейчас за 21-летним футболистом наблюдает "Манчестер Юнайтед". Скауты английского клуба присутствовали на выездном матче ПСВ с "Эмменом".

Кроме того, форвард интересен "Интеру", представители которого также намерены приехать в Голландию, чтобы посмотреть за игроком.

Помимо ЦСКА, ранее к Бергвейну проявляли интерес "Торино", "Бордо" и "Реал Сосьедад".

"Бордо" прошлым летом предлагал за футболиста 18 миллионов евро, однако ПСВ потребовал не менее 20.

В этом сезоне нападающий провел 17 матчей в чемпионате Голландии, в которых забил девять мячей.