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Малхаз Асатиани: "В матче "Локо" с ЦСКА все решило индивидуальное мастерство Майкона"

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Экс-защитник сборной Грузии, чемпион России-2004 в составе "Локомотива" Малхаз Асатиани, завершивший карьеру шесть лет назад, выразил мнение, что лучшим игроком матча 11-го тура премьер-лиги между железнодорожниками и ЦСКА (1:0) был автор победного гола Майкон. По его словам, с выходом бразильца на поле игра "Локо" стала более скоростной.

– Лучший игрок матча? - вопрос Асатиани.

– Майкон. Все решило его индивидуальное мастерство. Шикарный гол забил! Да и вообще с выходом на поле Майкона игра стала более скоростной.

– Миранчук в роли форварда – неоптимальный вариант?

– Почему? Раз Юрий Палыч выпустил на эту позиции, значит, уверен, что Миранчук принесет там пользу. Парень талантливый, быстрый, техничный, очень старается. Что-то получается, что-то – нет. Стабильности не хватает.

– Игорь Денисов "Локомотив" усилил?

– Конечно. Тем более сломался Дима Тарасов. Денисов – трудяга. Цепкий, надежный. Против ЦСКА отыграл на своем уровне. Да всю команду можно похвалить. Теперь ребятам психологически станет намного легче, будет эмоциональный подъем. (Александр КРУЖКОВ)

Полностью интервью Асатиани

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Tree

да никаккой ни МАЙКОН ..спас ЛОХОМОТОВ ....По графику табун последние годы регулярно поздней осенью падает в пропасть ! Что забыли последние годы ? Это изюминка таланта Слуцкера ....В этом сезоне кобылы больше не выиграют ни одной игры ...

05:35

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