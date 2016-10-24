Малхаз Асатиани: "В матче "Локо" с ЦСКА все решило индивидуальное мастерство Майкона"

Экс-защитник сборной Грузии, чемпион России-2004 в составе "Локомотива" Малхаз Асатиани, завершивший карьеру шесть лет назад, выразил мнение, что лучшим игроком матча 11-го тура премьер-лиги между железнодорожниками и ЦСКА (1:0) был автор победного гола Майкон. По его словам, с выходом бразильца на поле игра "Локо" стала более скоростной.
– Лучший игрок матча? - вопрос Асатиани.
– Майкон. Все решило его индивидуальное мастерство. Шикарный гол забил! Да и вообще с выходом на поле Майкона игра стала более скоростной.
– Миранчук в роли форварда – неоптимальный вариант?
– Почему? Раз Юрий Палыч выпустил на эту позиции, значит, уверен, что Миранчук принесет там пользу. Парень талантливый, быстрый, техничный, очень старается. Что-то получается, что-то – нет. Стабильности не хватает.
– Игорь Денисов "Локомотив" усилил?
– Конечно. Тем более сломался Дима Тарасов. Денисов – трудяга. Цепкий, надежный. Против ЦСКА отыграл на своем уровне. Да всю команду можно похвалить. Теперь ребятам психологически станет намного легче, будет эмоциональный подъем. (Александр КРУЖКОВ)
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да никаккой ни МАЙКОН ..спас ЛОХОМОТОВ ....По графику табун последние годы регулярно поздней осенью падает в пропасть ! Что забыли последние годы ? Это изюминка таланта Слуцкера ....В этом сезоне кобылы больше не выиграют ни одной игры ...
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