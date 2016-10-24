Малхаз Асатиани: "Локомотиву" победа в игре с ЦСКА была нужнее"

Экс-защитник сборной Грузии, чемпион России-2004 в составе "Локомотива" Малхаз Асатиани, завершивший карьеру шесть лет назад, подчеркнул, что матч 11-го тура премьер-лиги между железнодорожниками и ЦСКА (1:0) держал в напряжении до последних секунд. Он отметил, что команда Юрия Семина превзошла соперника в желании и самоотдаче.

– Результат закономерен?

– Ничейная была игра. Обе команды старались не рисковать, надежно действовали в обороне, поэтому моментов создали не так уж много. Но игра все равно смотрелась, держала в напряжении до последних секунд. Настоящее дерби!

– В чем "Локомотив" превзошел ЦСКА?

– В желании, самоотдаче. Все-таки "Локомотиву" эта победа нужнее. Я сразу вспомнил, как в 2010 году при Семине мы тоже долго не могли выиграть. Потом матч с ЦСКА. Победили – 1:0, и черная полоса закончилась. Надеюсь, и сейчас у "Локомотива" все наладится.

– Лучший игрок матча?

– Майкон. Все решило его индивидуальное мастерство. Шикарный гол забил! Да и вообще с выходом на поле Майкона игра стала более скоростной. (Александр КРУЖКОВ)

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