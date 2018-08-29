Максим Максименко: "За гол с центра поля теперь получаю я"

Брат вратаря "Спартака" Александра Максименко Максим Максименко в интервью "СЭ" признался, что над ним подшучивают по поводу пропущенного братом гола с середины поля.

– Неужели даже по-братски не подшутили над ним после того, как он пропустил с центра поля от "Динамо"?

– Нет, конечно. Он этот мяч принял очень близко к сердцу. Но это опыт, он тоже бывает разный. Да и дальше не собираюсь его подкалывать по этой теме. Зато я стал объектом шуток своих одноклубников по "Белогорью", у нас в команде много болельщиков "Спартака", и они теперь не могут пройти мимо меня, чтобы не пошутить. Хотя справедливости ради скажу, что после сухих матчей Саши мне все респектуют, но стоит ему ошибиться – достается.

Но с братом у нас не принято подшучивать друг на другом после неудачных моментов, потому что они бывают у каждого спортсмена. Саша всегда поддерживал меня, когда я ошибался. Да и характеры у нас похожие, не стоит шутить на такие темы.

– Не сломает его этот гол?

– Главное, чтобы его поддержали в команде. Но по тому, что слышал я, в "Спартаке" очень дружный коллектив. Так что я уверен в Сане, этот гол никак на него не повлияет. Посмотрите, сколько он вытащил в других играх... Не нужно судить человека из-за одной ошибки. (Андрей СИЗЯКИН)

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