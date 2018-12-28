17:25 | Футбол — РПЛ

Магомед Адиев: "Приму решение о продолжении работы в "Анжи" после встречи с президентом клуба"

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Главный тренер "Анжи"  Магомед Адиев заявил, что примет решение о продолжении работы на этом посту после встречи с президентом клуба Османом Кадиевым

Я просматриваю варианты, определенные разговоры есть, но сейчас я больше занят своим здоровьем - только сделал операцию на нос, - сказал Адиев в интервью ТАСС. - Я думаю, что когда встречусь и поговорю с президентом клуба Кадиевым, тогда в этом вопросе появится какая-то ясность. Я должен понимать, какие перспективы будут в клубе, и после этого приму решение.

Напомним, "Анжи" испытывает проблемы с финансированием. В начале сезона руководство клуба обращалось к правительству Дагестана с просьбой о помощи, но поддержки не получило.

"Анжи" занимает 15-е место в турнирной таблице премьер-лиги, имея в активе 15 очков после 17 туров.

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