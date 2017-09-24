Лысов - в стартовом составе "Локомотива" на матч с "Ростовом"

Стали известны составы "Ростова" и "Локомотива" на матч 11-го тура чемпионата России. С первых минут на поле появится 19-летний форвард железнодорожников Михаил Лысов. Для него это четвертая игра в чемпионате России и третья - в стартовом составе. Полностью заявки команд выглядят следующим образом:

"Ростов": Песьяков, Паршивлюк, Макеев, Игнасон, Гацкан, Калачев, Ионов, Юсупов, Байрамян, Могилевец, Бухаров.

Запасные - Абаев, Гошев, Устинов, Вилюш, Киреев, Зуев, Думбья, Майер, Кинтеро, Дядюн, Шомуродов.

"Локомотив": Гильерме, Кверквелия, Михалик, Пейчинович, И. Денисов, Тарасов, Игнатьев, Ал. Миранчук, Фернандеш, Фарфан, Лысов.

Запасные - Коченков, Медведев, В. Денисов, Ротенберг, Касаев, Коломейцев, Баринов, Ант. Миранчук, Корян, Галанин, Галаджан, Эдер.

Матч "Ростов" - "Локомотив" начнется в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию поединка.