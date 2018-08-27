Лука Джорджевич: "Когда езжу по Туле, специально звоню Дзюбе и спрашиваю, куда ехать"

Нападающий "Арсенала" Лука Джорджевич в интервью клубной пресс-службе рассказал о своих взаимоотношениях с Артемом Дзюбой, который выступал в тульской команде на правах аренды. По словам, футболиста, они продолжают общение и после возвращения российского форварда в "Зенит".

– Можно ли расти в арендах?

– Можно. Это лучше, чем сидеть и ждать, когда тебя выпустят на пять минут.

- С Дзюбой общались?

– Ну а как же? Вместе работали на сборах, поддерживал Артема на чемпионате мира, потому что болел за Россию. За Сербию, конечно, тоже.

– Дзюба не только забивает, но искрит юмором.

– Сейчас покажу (Лука открывает приложение в смартфоне). В Яндексе есть голос Артема. (Включает): "Целую ваши мысли, мои дорогие. Спасибо, Лука, удачи вам, за вас болею! Налево, всегда налево". Это мы его спросили, находясь рядом с рестораном, куда дальше ехать. Он нас всегда налево отправляет (смеется).

– То есть вы с Чаушичем по Туле ездите по навигатору с голосом Дзюбы?

– Не совсем. Мы специально звоним Артему: скажи, куда нам ехать?