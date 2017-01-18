"Локомотив" провел турнир по теннисболу на сборе в Испании

В конце вчерашней тренировки футболисты "Локомотива" в качестве разгрузки провели две партии в теннисбол, сообщает пресс-служба клуба. В первой победу со счетом 15:14 одержала команда, за которую играли Ренат Янбаев, Игорь Денисов, Дельвин Ндинга и Руслан Элдерханов (администратор), а вторую со счетом 15:10 выиграли Тарас Михалик, Виталий Денисов, Александр Коломейцев и Алексей Миранчук.

- Первую партию мы проиграли - 14:15, а вторую выиграли - 15:10, так что мы по разнице лучшие, - отметил Виталий Денисов. - После серии упражнений в ходе тренировки теннисбол что-то вроде разрядки, но и здесь идет работа на координацию, на мышцы. Тактика во многом зависит от высоты сетки. Чем ниже сетка, тем проще "гасить". Сегодня сетка была повыше, и соответственно тактика более осторожная, когда вынуждаешь соперника ошибиться.