08:59 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Локомотив" провел турнир по теннисболу на сборе в Испании

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В конце вчерашней тренировки футболисты "Локомотива" в качестве разгрузки провели две партии в теннисбол, сообщает пресс-служба клуба. В первой победу со счетом 15:14 одержала команда, за которую играли Ренат Янбаев, Игорь Денисов, Дельвин Ндинга и Руслан Элдерханов (администратор), а вторую со счетом 15:10 выиграли Тарас Михалик, Виталий Денисов, Александр Коломейцев и Алексей Миранчук.

- Первую партию мы проиграли - 14:15, а вторую выиграли - 15:10, так что мы по разнице лучшие, - отметил Виталий Денисов. - После серии упражнений в ходе тренировки теннисбол что-то вроде разрядки, но и здесь идет работа на координацию, на мышцы. Тактика во многом зависит от высоты сетки. Чем ниже сетка, тем проще "гасить". Сегодня сетка была повыше, и соответственно тактика более осторожная, когда вынуждаешь соперника ошибиться.

Дополнительная информация

http://www.fclm.ru/ru/publications/news/14552

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