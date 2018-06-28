"Локомотив" переименует должность "президента" в "генерального директора"

В четверг, 28 июня, акционеры "Локомотива" примут новый устав клуба, в котором должность "президента" будет переименована в "генерального директора".

- Никаких революционных изменений на собрании акционеров клуба не будет, - цитирует "Р-Спорт" председателя совета директоров Анатолия Мещерякова. - Акционеры принимают новый устав, в нем есть косметические изменения, связанные с переименованием должности президента в генерального директора. С точки зрения функционала (должности) ничего не меняется.

Напомним, что с лета 2016 года президентом московского клуба является Илья Геркус.