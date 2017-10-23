"Локомотив" объявил о продаже билетов на матч с "Зенитом" мемом с Губкой Бобом

"Локомотив" объявил о старте продажи билетов на матч 15-го тура чемпионата России против "Зенита". Помимо приобретения билета, болельщики могут также записаться на поезд "Ласточка" из Москвы в Санкт-Петербург и обратно. Стоимость билета на поезд в обе стороны составит 1200 рублей.
В качестве анонса в Твиттере "Локо" использовал мем с персонажей Губкой Бобом.
⚠️ Друзья! #ПрямоСейчас началась продажа билетов на матч с @zenit_spb и запись на поезд в Питер!– ФК Локомотив (@fclokomotiv) 23 октября 2017 г.
Подробнее: https://t.co/EwtitHF05G pic.twitter.com/9y0GvG8y3M