"Локомотив" объявил о продаже билетов на матч с "Зенитом" мемом с Губкой Бобом

"Локомотив" объявил о старте продажи билетов на матч 15-го тура чемпионата России против "Зенита". Помимо приобретения билета, болельщики могут также записаться на поезд "Ласточка" из Москвы в Санкт-Петербург и обратно. Стоимость билета на поезд в обе стороны составит 1200 рублей.

В качестве анонса в Твиттере "Локо" использовал мем с персонажей Губкой Бобом.