19:11 | Футбол — РФПЛ

"Локомотив" объявил о продаже билетов на матч с "Зенитом" мемом с Губкой Бобом


"Локомотив" объявил о старте продажи билетов на матч 15-го тура чемпионата России против "Зенита". Помимо приобретения билета, болельщики могут также записаться на поезд "Ласточка" из Москвы в Санкт-Петербург и обратно. Стоимость билета на поезд в обе стороны составит 1200 рублей.

В качестве анонса в Твиттере "Локо" использовал мем с персонажей Губкой Бобом.

Дополнительная информация

http://www.fclm.ru/ru/publications/news/16583

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