Кутепов рассказал, чем отличается игра в три центральных защитника от двух

Защитник "Спартака" Илья Кутепов в интервью клубной пресс-службе рассказал про разные схемы игры в обороне и отметил, что ему еще многому нужно учиться.

– Вы фанат итальянского футбола. А значит – и тактики. Объясните тем, кто не так хорошо знает: чем отличается игра в три центральных защитника от двух? Сейчас "Спартак" все чаще прибегает к схеме в три центральных...

– Я бы тоже не сказал, что разбираюсь в тактике досконально. Приведу такой пример. Сейчас читаю книжку про легендарного хоккейного тренера Анатолия Тарасова. Когда он преподавал в ВШТ, к нему на экзамен пришел его воспитанник. Ответил на все вопросы идеально. Но Анатолий Владимирович поставил ему "четверку". Ученик говорит: "Ну как так?!" Тарасов ему объясняет: "Ты дал правильные ответы. Но хоккей даже я на пять не знаю. Поэтому тебе четыре". Так и я. Да, играю в самом титулованном российском клубе. Но понимаю, что еще столькому нужно научиться…

А что касается игры в два или три защитника, то мне не принципиально, какой вариант будет выбран. Схема с тремя центральными предполагает, что команда играет в оборонительный футбол. Три защитника в центре плюс два крайних периодически "опускаются" в оборону – получается уже пять. Когда команда атакует, то крайние идут в наступление. А трое по-прежнему остаются на страже. При игре в два центральных у команды появляется больше возможностей для того, чтобы комбинировать. Не трогая четверку в обороне, впереди можно менять все что угодно. При схеме в три центральных защитника это уже сложнее.

– И все-таки – какой вариант предпочли бы?

– Все зависит от соперника. Могу сказать точно одно: спокойным быть никогда нельзя. Даже если соперник исповедует оборонительный футбол, выстраивает у своих ворот "автобус", ты знаешь, что любая потеря мяча может обернуться для тебя контратакой. И придется "чесать" назад быстрее, чем Усейн Болт. Хотя быстрее, чем он, не получится.