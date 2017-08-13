10:56 | Футбол — РФПЛ

Курбан Бердыев: "Сесар Навас? Ясность будет после 21 августа"


Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев перед началом матча 6-го тура чемпионата России против "СКА-Хабаровск" позитивно отозвался о выходе в премьер-лигу дальневосточной команды. Специалист назвал расширение географии турнира хорошим моментом.

- Очень рад тому, что команда вышла в премьер-лигу, - сказал Бердыев во флеш-интервью. - География чемпионата расширяется - это хорошо. Хотелось бы, чтобы было больше команд из Сибири и Дальнего Востока.

Пропуск Жонатасом матча из-за дисквалификации? У нас есть определенные проблемы. Состав будет немного изменен. Надеюсь, ребята справятся.

Что касается возможного перехода Сесара Наваса в "Рубин", сейчас идут консультации с врачами. Ясность будет после 21 августа.

Текстовая трансляция матча "СКА-Хабаровск" - "Рубин"

Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 6-й тур. ЦСКА - "Спартак" и другие матчи
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