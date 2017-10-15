Курбан Бердыев: "После гола "Рубин" стал играть на удержание"

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев остался доволен победой над "Ростовом" (1:0) в матче 13-го тура премьер-лиги. По его словам, важно, что казанцам удалось не повторять прошлых ошибок.
– Есть удовлетворение прежде всего от результата. Серия неудач давила на ребят,это подтверждает игра после забитого гола, когда мы стали играть на удержание. Благодарен ребятам, что переломили себя, и не допустили ошибок прошлых матчей, где пропускали в последние минуты.
– За весь первый тайм вы пропустили только одну атаку. Настолько хорошо разобрали игру "Ростова"?
– Мы тщательно готовились. Но действительно, одна атака на весь первый тайм чуть не привела к голу.
– Ожидали ли вы увидеть Калачева в запасе?
– И Калачев, и Бухаров в запасе – это неожиданность для меня.
– Сегодня была победа Джанаева?
– Это победа команды.
– Скучаете ли вы по "Ростову"?
– "Ростов" остался в нашем сердце, это одна из самых ярких страниц нашей жизни. (Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО)