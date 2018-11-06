14:20 | Футбол — РПЛ

"Крылья Советов": "Кабутовым интересовались в августе, усиливаться будем в декабре"

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Директор по развитию "Крыльев Советов"  Александр Шикунов прокомментировал "СЭ" информацию о возможном приобретении 26-летнего полузащитника "СКА-Хабаровск" Дмитрия Кабутова. В первенстве первого дивизиона-2018/19 футболист провел за дальневосточников 20 матчей, забив 1 гол.

- Сейчас - не трансферный период. Пока будем смотреть, как проявят себя игроки, уже находящиеся в составе, - говорит Шикунов. - К Кабутову мы проявляли интерес в августе, разговоры велись более месяца назад. В декабре будем усиливаться, работаем в этом направлении. (Евгений Белоусов)

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/rfpl/

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