"Крылья Советов": "Кабутовым интересовались в августе, усиливаться будем в декабре"

Директор по развитию "Крыльев Советов" Александр Шикунов прокомментировал "СЭ" информацию о возможном приобретении 26-летнего полузащитника "СКА-Хабаровск" Дмитрия Кабутова. В первенстве первого дивизиона-2018/19 футболист провел за дальневосточников 20 матчей, забив 1 гол.

- Сейчас - не трансферный период. Пока будем смотреть, как проявят себя игроки, уже находящиеся в составе, - говорит Шикунов. - К Кабутову мы проявляли интерес в августе, разговоры велись более месяца назад. В декабре будем усиливаться, работаем в этом направлении. (Евгений Белоусов)

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