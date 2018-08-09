"Краснодар" договорился о трансфере Йона Гудни Фьолусона

"Краснодар" и шведский "Норчепинг" согласовали детали трансфера в ряды российского клуба 29-летнего центрального защитника сборной Исландии Йона Гудни Фьолусона, сообщает пресс-служба "быков".

В 2010 году игрок (рост 195 сантиметров) впервые был призван в национальную команду и с тех пор сыграл за нее 13 матчей, забив 1 мяч.

В ближайшее время футболист прибудет в Краснодар и пройдет медицинское обследование, в случае успешных итогов которого с ним будет подписан личный контракт.

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