"Краснодар" договорился о трансфере Йона Гудни Фьолусона

"Краснодар" и шведский "Норчепинг" согласовали детали трансфера в ряды российского клуба 29-летнего центрального защитника сборной Исландии Йона Гудни Фьолусона, сообщает пресс-служба "быков".
В 2010 году игрок (рост 195 сантиметров) впервые был призван в национальную команду и с тех пор сыграл за нее 13 матчей, забив 1 мяч.
В ближайшее время футболист прибудет в Краснодар и пройдет медицинское обследование, в случае успешных итогов которого с ним будет подписан личный контракт.
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https://www.fckrasnodar.ru/team/news/object/?object_id=132057