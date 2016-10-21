Корниленко и Бурмистров – в стартовом составе на матч "Крылья Советов" – "Арсенал"

Стали известны составы на первый матч 11-го тура чемпионата России между самарскими "Крыльями Советов" и тульским "Арсеналом". Игра пройдет в 19.00 по московскому времени в Самаре.

В отсутствие дисквалифицированного за перебор карточек капитана "Крыльев Советов" Ивана Таранова на поле появится Сергей Божин. Этот матч станет первым для 22-летнего воспитанника самарского футбола в стартовом составе "Крыльев" в премьер-лиге.

В составе "Арсенала" – четыре экс-игрока "Крыльев". Браун Форбс и Игорь Горбатенко выйдут на поле в стартовом составе. Хызыр Аппаев и Илья Максимов остались в запасе.

"Крылья Советов": 17 Лория, 3 Ятченко, 45 Концедалов, 15 Цаллагов, 6 Надсон, 40 Божин, 2 Башкиров, 33 Родич, 14 Молло, 10 Паскуато, 8 Корниленко.

Запасные: 13 Конюхов, 1 Павлов, 7 Чочиев, 19 Бато, 21 Зинков, 23 Мбакогу, 34 Маргасов, 69 Голенков.

"Арсенал": 36 Левашов, 21 Вергара, 6 Беляев, 29 Горбатюк, 22 Тесак, 10 Форбс, 5 Хагуш, 23 Мухаметшин, 20 Стеклов, 39 Горбатенко, 18 Бурмистров.

Запасные: 77 Фильцов, 16 Фримпонг, 8 Шешуков, 11 Аппаев, 2 Ершов, 78 Максимов, 71 Денисов, 4 Айдов, 32 Горбанец.

Трансляция матча "Крылья Советов" – "Арсенал"