Кирилл Панченко: "В РФПЛ спокойно можем играть с этим составом"

Нападающий "Динамо" Кирилл Панченко поделился своим видением различий между РФПЛ и ФНЛ.

– Готова ли команда с составом, с которым вышла из ФНЛ в РФПЛ, бороться за высокие места?

– Конечно. У нас сыгранная команда, все футболисты квалифицированные. Нет сомнений в этом. Нам надо на сборах набрать кондиции и мы спокойно можем играть с этим составом в РФПЛ.

– Ставили себе задачу на предстоящий сезон?

– Она у меня всегда одна – прогрессировать с каждой игрой. Руководство нам не оглашало цели на сегодняшнем собрании.

– Вы играли в ФНЛ и РФПЛ. Можете сравнить эти две лиги?

– В ФНЛ много борьбы, и есть команды, которые играют от обороны. Их сложно взламывать. В премьер-лиге все играют раскрепощено и другим дают играть. Много мысли. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)