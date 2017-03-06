КДК РФС рассмотрит сожжение болельщиками атрибутики ЦСКА и "Зенита"

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) РФС рассмотрит сожжение шарфов и флагов на матче 18-го тура чемпионата России между ЦСКА и "Зенитом" (0:0) болельщиками обеих команд. Об этом сообщил председатель комитета Артур Григорьянц.
Также глава комитета отметил, что на заседании будет рассмотрено скандирование ненормативной лексики болельщиками в матче "Урал" - "Амкар" (1:0) и "Крылья Советов" - "Локомотив" (0:3).
- По матчу ЦСКА - "Зенит" будем рассматривать следующее: болельщики столичной команды использовали пиротехнику, скандировали ненормативную лексику и сжигали атрибутику футбольного клуба "Зенит", - цитирует ТАСС Григорьянца. - Болельщики санкт-петербургской команды использовали пиротехнику, скандировали ненормативную лексику, сжигали атрибутику ЦСКА, а также некоторые из фанатов находились на металлических ограждениях трибун.
Тони Старк
жгли же свинячью атрибутику!Значит делали шашлык из свинячих потрошков,в чём тут проблема)
12:25
serenky25
Масленица. Что вы хотите то?
11:35
shpasic
пусть вместе с англичанами рассматривают) особенно голый зад)
11:27
Фемистоклюс
Милые бранятся - только тешатся (про коне-бомжей).
11:25