11:17 | ФУТБОЛ — РФПЛ

КДК РФС рассмотрит сожжение болельщиками атрибутики ЦСКА и "Зенита"

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Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) РФС рассмотрит сожжение шарфов и флагов на матче 18-го тура чемпионата России между ЦСКА и "Зенитом" (0:0) болельщиками обеих команд. Об этом сообщил председатель комитета Артур Григорьянц

Также глава комитета отметил, что на заседании будет рассмотрено скандирование ненормативной лексики болельщиками в матче "Урал" - "Амкар" (1:0) и "Крылья Советов" - "Локомотив" (0:3).

- По матчу ЦСКА - "Зенит" будем рассматривать следующее: болельщики столичной команды использовали пиротехнику, скандировали ненормативную лексику и сжигали атрибутику футбольного клуба "Зенит", - цитирует ТАСС Григорьянца. - Болельщики санкт-петербургской команды использовали пиротехнику, скандировали ненормативную лексику, сжигали атрибутику ЦСКА, а также некоторые из фанатов находились на металлических ограждениях трибун.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4073041

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Тони Старк

жгли же свинячью атрибутику!Значит делали шашлык из свинячих потрошков,в чём тут проблема)

12:25

serenky25

Масленица. Что вы хотите то?

11:35

shpasic

пусть вместе с англичанами рассматривают) особенно голый зад)

11:27

Фемистоклюс

Милые бранятся - только тешатся (про коне-бомжей).

11:25

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ