Каррера отрицает, что общался с Максимовичем

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера подчеркнул, что не общался защитником "Наполи" Николой Максимовичем. Ранее в СМИ появилась информация, что красно-белые намерены взять игрока в аренду и итальянский специалист уже якобы провел с ним переговоры.

– Вы действительно общались с Николой Максимовичем из "Наполи"?

– Это неправда. Я ни с кем не общался.

– Видели Максимовича в деле? Были бы рады поработать с ним?

– Никола – футболист, на которого мы обратили внимание. Будем следить за дальнейшим развитием событий. (Александр МУЙЖНЕК)

Полностью интервью Карреры