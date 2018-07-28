Каррера оценил игру Ломовицкого, Ташаева и Промеса

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после победы в матче 1-го тура РПЛ над "Оренбургом" (1:0) оценил игру крайних полузащитников: 20-летнего Александра Ломовицкого, новичка команда Александра Ташаева и лидера красно-белых Квинси Промеса.

– Чем обусловлен выбор Ломовицкого на правый фланг атаки? Ташаев еще не в форме? И как оцените его 25 минут на поле?

– Я выбрал Ломовицкого, потому что он провел с нами все сборы, и я знаю, что он может дать команде. Он доказал, что может находиться здесь. Ташаев вышел хорошо.

– Не было мысли выпустить его вместо Квинси, а не Ломовицкого?

– В тот момент я видел эту замену таким образом. Квинси более опытен, может пробить и навесить. Но не потому что Ломовицкий плохо играл.

– Почему у Квинси совершенно не шел дриблинг?

– У него было мало пространства. Когда нет места, чтобы убежать от защитника, форварду становится сложнее. Квинси провел хороший матч, играл ради команды, и поэтому я доволен.

– Как оцените игру Ломовицкого?

– Он играл ради команды. Есть не только атака, но и оборона. Он сделал то, что должен был сделать, и то, что мы его просили. В первом тайме крайние играли слишком близко к защитникам. Они должны были играть между линиями. Но в общем и целом он провел хороший матч. (Игорь РАБИНЕР)​

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