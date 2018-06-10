Каррера нашел машину своей мечты

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера, который находится в отпуске, заявил, что нашел машину своей мечты.

Каррера проводит отпуск в итальянском городе-курорте Алассио, здесь главному тренеру красно-белых приглянулись несколько старых машин.

- Я нашел свою машину, - написал в Инстаграме Каррера.

Правда, в комментариях итальянца предупредили, что такие автомобили вряд ли подойдут для московских пробок.

Напомним, что "Спартак" выйдет из отпуска 18 июня. Сначала команда пройдет медицинский осмотр, после чего начнет тренировки на базе в Тарасовке, а затем отправится на заграничный сбор.