Кануников и Азмун - в нападении "Рубина" на матч с "Амкаром"

Стали известны стартовые составы "Рубина" и "Амкара" на матч 12-го тура чемпионата России. У казанцев с первых минут выйдут следующие игроки: Джанаев, Кудряшов, Гранат, Навас, Сигурдссон, Бауэр, Оздоев, Мвилла, Карадениз, Кануников, Азмун.

Стартовый состав пермского клуба выглядит так: Нигматуллин, Белоруков, Идову, Занев, Милькович, Конде, Комолов, Гол, Баланович, Эззатоллахи, Прокофьев.

Матч "Рубин" - "Амкар" пройдет сегодня и начнется в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

Трансляция матча "Рубин" - "Амкар"