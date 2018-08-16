Калачев намекнул на скорое завершение карьеры

Полузащитник "Ростова" Тимофей Калачев в интервью журналу "Нация" заявил, что надеется на скорое завершение карьеры. Игрок наменкул, что может перейти на тренерскую работу после этого сезона.

– Вам 37 лет. Нам с трибун кажется, что вы по-прежнему полны сил и вообще бест оф зе бест. Но сколько вы сами себе еще отводите времени в футболе?

– Немного. Я уже и так долго на поле. Поэтому, надеюсь, что не очень много. Всему есть предел. Постараюсь этот год продержаться на хорошем уровне.



– Уже думали, чем будете заниматься после окончания карьеры?

– Больших задумок пока нет. Учусь на тренера, а там посмотрим. Сперва надо попробовать. Тогда и поймем, насколько это здорово и интересно и насколько это мое.

Калачев выступает за "Ростов" с 2006 года. Кроме того, два сезона за это время он провел в "Крыльях Советов".



