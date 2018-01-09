Как болельщики БАТЭ провожали Ермаковича в ЦСКА. Видео

Болельщики БАТЭ попрощались с бывшим главным тренером команды Александром Ермаковичем. Сегодня 42-летний специалист вошел в штаб наставника ЦСКА Виктора Гончаренко.
Фанаты поблагодарили Ермаковича за работу, подарили ему подарок, после чего сделали с ним совместную фотографию.
Напомним, что Ермакович руководил БАТЭ с 2013 года, а с 2009 входил в тренерский штаб команды, которой тогда руководил Гончаренко.
баламошка
Ничё страшного, в России тоже картошка есть. А если есть картошка, то где-то рядом есть и белорусы)
20:53 9 января