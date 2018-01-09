20:46 9 января | Футбол — РФПЛ

Как болельщики БАТЭ провожали Ермаковича в ЦСКА. Видео

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Болельщики БАТЭ попрощались с бывшим главным тренером команды Александром Ермаковичем. Сегодня 42-летний специалист вошел в штаб наставника ЦСКА Виктора Гончаренко.

Фанаты поблагодарили Ермаковича за работу, подарили ему подарок, после чего сделали с ним совместную фотографию.

Напомним, что Ермакович руководил БАТЭ с 2013 года, а с 2009 входил в тренерский штаб команды, которой тогда руководил Гончаренко.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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баламошка

Ничё страшного, в России тоже картошка есть. А если есть картошка, то где-то рядом есть и белорусы)

20:53 9 января