Как болельщики БАТЭ провожали Ермаковича в ЦСКА. Видео

Болельщики БАТЭ попрощались с бывшим главным тренером команды Александром Ермаковичем. Сегодня 42-летний специалист вошел в штаб наставника ЦСКА Виктора Гончаренко.

Фанаты поблагодарили Ермаковича за работу, подарили ему подарок, после чего сделали с ним совместную фотографию.

Напомним, что Ермакович руководил БАТЭ с 2013 года, а с 2009 входил в тренерский штаб команды, которой тогда руководил Гончаренко.