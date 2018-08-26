Ивелин Попов: "Спартак" должен был побеждать "Динамо" крупнее"

Полузащитник "Спартака" Ивелин Попов после матча 5-го тура РПЛ против "Динамо" (2:1) отметил, что ключевым событием стали два гола на первых минутах.

- Мы с первых минут пошли в атаку и забили два быстрых гола. Думаю, именно это и стало ключевым событием матча, - приводит "РИА Новости" слова Попова. - Победа абсолютно заслуженная, но "Спартак" должен был побеждать крупнее. Считаю, что эта игра - самая лучшая у нас в сезоне на данный момент. Мы много атаковали, били по воротам, создавали моменты. У нас многое получалось на поле.

После перерыва "Динамо" пошло отыгрываться, мы стали действовать на контратаках, только не удавалось их довести до логического завершения, где-то допускали ошибки сами. Гол Владимира Рыкова - случайность, к сожалению, Саша Максименко допустил ошибку, но ничего страшного нет. Он молодой вратарь и набирается опыта. Главное, "Спартак" победил.