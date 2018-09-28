Иванович - о победе над Минском: "Это успех, но я не был доволен, поскольку мы слабо выступили в первой игре"

Защитник "Зенита" Бранислав Иванович в интервью пресс-службе клуба рассказал о том, что громкая победа сине-бело-голубых над белорусским "Динамо" не принесла ему полного удовлетворения из-за слабой игры в Минске. Также серб отметил, что подобного - отыграться с 0:4 в меньшинстве, да еще и без зрителей - в его карьере еще не случалось.

- В начале сезона "Зенит" дважды играл отборочные матчи Лиги Европы в гостях, и оба не особо получились. Это не связано со сложным графиком?

- Нет, это связано с другими причинами, говорить о которых я не хочу. Зачем рассказывать всем о наших слабых местах?



- Тогда давайте вспомним 8:1 с Минском. Это пока самое яркое событие сезона?

- После первого матча, проигранного с крупным счетом, мы очень серьезно отнеслись к этой игре, чувствовали в себе силы изменить ситуацию. На "Петровском" старались не повторить прежних ошибок и показать свою игру. Победа 8:1 – очень большой успех, но я не был полностью доволен, поскольку мы слабо выступили в первой игре.



- Отыграться с 0:4 в меньшинстве, без зрителей. Всё же было против нас! В вашей карьере случались похожие чудесные спасения?

-Нет. Дело в том, что я впервые проиграл 0:4 в клубном турнире.



- Еще один хит сезона - товарищеский матч, на который пришли 40 тысяч зрителей.

- Это говорит о том, что у нас отличная поддержка. Мы очень благодарны болельщикам, но лучшим нашим ответом должны стать победы.