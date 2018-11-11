13:42 | Футбол — РПЛ

Иван Обляков: "Матч с "Зенитом" для меня принципиальный"

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Полузащитник ЦСКА Иван Обляков назвал принципиальным домашний матч 14-го тура чемпионата России против "Зенита".

– Как получилось, что ты прошел мимо "Зенита"?

– После мемориала Гранаткина я ездил с ними на сборы, предложения не последовало, – приводит слова Облякова сайт ЦСКА. – Потом, когда я уже был на просмотре в "Уфе", звонил селекционер, говорил, что есть вариант, но никаких бумаг никто так и не прислал. Поэтому я выбрал другое продолжение карьеры.

Имею ли я зуб на питерцев? Для меня матч с "Зенитом" будет принципиальным. Очень хочется обыграть эту команду.

ЦСКА – "Зенит": чемпионат России по футболу, 11 ноября, онлайн-трансляция, начало – в 19.00 (мск).

ЦСКА – Зенит

 

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Дополнительная информация

https://www.pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/ivan-oblyakov-match-s-zenitom-dlya-menya-printsipialen/

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