Использование пиротехники на матчах чемпионата России сократилось почти на 27 процентов

Директор РПЛ по безопасности Александр Мейтин считает, что поведение болельщиков на матчах чемпионата России улучшилось в связи с тем, что часть команд начала играть на новых стадионах. На аренах шести клубов премьер-лиги - "Спартака", Зенита", "Крыльев Советов", "Урала", "Ростова" и "Рубина" - прошли игры ЧМ-2018.

- В новом сезоне мы стали меньше оскорблять и ругаться друг на друга - на 6 процентов, - сказал Мейтин. Это неплохая динамика, есть фактор новых стадионов. Клубы стали работать с болельщиками, арены для них - дом. А у себя дома никто не хочет гадить.

Безопасность почти на всех стадионах обеспечивают стюарды и частные охранные предприятия. Их стало на 40 процентов больше. За счет этого улучшилась наша общая статистика. За семь туров материальный ущерб по стадионам - 0. На 26,8 процентов сократилось использование пиротехники. (Андрей Михайлов)

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