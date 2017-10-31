Илья Геркус: "Не жду никакой "бомбы" от Денисова"

Президент "Локомотива" Илья Геркус отметил, что не ждет никакой "бомбы" от полузащитника Игоря Денисова. Он также добавил, что у игрока есть шанс вернуться в сборную России.

– Как у вас происходит общение с Игорем Денисовым?

– У меня прекрасные отношения с Игорем, – приводит "Спорт день за днем" слова Геркуса.

– Вам повезло, что он стал более зрелым?

– Он и был таким – просто надо было принимать в внимание какие-то особенности. Даже не то, что особенности – просто человек бывает жестковат и резковат. Это – характеристики. Человек играет на позиции опорного. Если он не жестковат и не резковат, значит, он плохой опорник. У него жизнь такая – он выходит и разрушает игру соперника. Это сказывается на характере.

– Никакой "бомбы" от Денисова вы не ждете?

– Нет. У человека на этой позиции должен быть характер. У футболиста долен быть бойцовский характер, а у опорника – в квадрате, в кубе. У нас и Тарасов такой боец.

– Денисов – капитан, назначенный тренером или выбранный голосованием игроков?

– Насколько я знаю, был консенсус. Там и главный тренер назначал, и ребята не спорили.

– У него есть шанс вернуться в сборную?

– Мое мнение: да.

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