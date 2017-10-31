Илья Геркус: "Не жду никакой "бомбы" от Денисова"

Президент "Локомотива" Илья Геркус отметил, что не ждет никакой "бомбы" от полузащитника Игоря Денисова. Он также добавил, что у игрока есть шанс вернуться в сборную России.
– Как у вас происходит общение с Игорем Денисовым?
– У меня прекрасные отношения с Игорем, – приводит "Спорт день за днем" слова Геркуса.
– Вам повезло, что он стал более зрелым?
– Он и был таким – просто надо было принимать в внимание какие-то особенности. Даже не то, что особенности – просто человек бывает жестковат и резковат. Это – характеристики. Человек играет на позиции опорного. Если он не жестковат и не резковат, значит, он плохой опорник. У него жизнь такая – он выходит и разрушает игру соперника. Это сказывается на характере.
– Никакой "бомбы" от Денисова вы не ждете?
– Нет. У человека на этой позиции должен быть характер. У футболиста долен быть бойцовский характер, а у опорника – в квадрате, в кубе. У нас и Тарасов такой боец.
– Денисов – капитан, назначенный тренером или выбранный голосованием игроков?
– Насколько я знаю, был консенсус. Там и главный тренер назначал, и ребята не спорили.
– У него есть шанс вернуться в сборную?
– Мое мнение: да.
Дополнительная информация
http://www.sportsdaily.ru/articles/ilya-gerkus-ot-igorya-denisova-bomby-ne-zhdem
Шуваловец
а от Денисова бомбы всегда неожиданно случаются :)
12:58