Илья Геркус: "Молодежное первенство - анахронизм. Турнир требует реформирования"

Генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус в интервью ТАСС высказал мнение, что первенство молодежных команд требует пересмотра и адаптации под текущие условия. По его словам, данный турнир не справляется со своими задачами.

– Если говорить о молодежной политике, то когда выстроенная вертикаль с участием молодежной команды и "Казанки" начнет давать результат?

– У Локомотива результаты подготовки молодых игроков давали результат всегда. У нас стабильно работающая система подготовки молодых футболистов. Мы сейчас ее обновили, потому что звена профессионального футбола в системе подготовки не было. Теперь появилась "Казанка" для обкатки игроков на профессиональном уровне.

Молодежное первенство, где резервные команды играют между собой, зачем-то отражая своим графиком чемпионат России, с этой задачей не справляется. Почему маленькие команды повторяют большие, непонятно. Играют в те же дни, летают туда же. Они могут летать по абсолютно другому графику. И, кроме этого, они играют только со сверстниками, что сильно ограничивает их опыт.

– То есть вы считаете, что этот турнир является анахронизмом?

– Конечно, это так и есть. Нужно все соизмерять задачами, подходить рационально. Этот турнир требует реформирования, пересмотра и адаптации под текущие условия. И вторые команды клубов, как "Казанка" – это те звенья, которые дополняют недостающие этапы подготовки.

Это уже профессиональный футбол, матчи проходят на высоком уровне, что дает молодым ребятам необходимый опыт, чтобы они росли в футболе. Тут нужно понимать одну вещь – как бы академия, вся система замечательно не готовила молодых игроков, попадая в основную команду, ребята никогда не сравнятся по уровню подготовки с игроками основы, потому что им нужна практика, полученная только в играх. Научиться играть, забивать на лавке невозможно. Игроки "Казанки" получают важный опыт, но потом они должны играть в основном составе.