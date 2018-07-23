Илья Геркус: "Локомотив" уже смотрит в новый сезон"

Генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус выразил надежду, что в наступающем сезоне на трибунах будет много болельщиков.

– Сегодня четыре клуба проводят встречу с болельщиками, но у нас веселее всех, потому что мы получаем золотые медали, – отметил Геркус. – Это благодаря вам, поддержке РЖД и наших партнеров.

Мы уже смотрим в новый сезон. На этой неделе пройдет матч за Суперкубок. Также не за горами матчи Лиги чемпионов. Нас ждет много побед, и надеюсь, что стадион будет полон, как на последней игре с "Зенитом". (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)​